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Tesla уволила мужчину, который работал сверхурочно и даже принимал душ на заводе

20:06, 6 мая 2024
Работник полностью посвящал себя работе, но все равно попал под сокращение.
Tesla уволила мужчину, который работал сверхурочно и даже принимал душ на заводе
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Компания Илона Маска Tesla уволила сотрудника, работавшего сверхурочно, принимал душ на заводе и спал в машине на парковке. Нико Мурильо подробно рассказал о своем внезапном увольнении, сообщает Mashable.

Как известно, недавно появились новости о том, что Tesla уволила более 14 000 сотрудников, что являет собой значительное сокращение штата на 10%.

История увольнения одного бывшего сотрудника Tesla привлекает широкое внимание в интернете, предлагая взглянуть на человеческие расходы таких крупномасштабных корпоративных решений.

Нико Мурильо начал работать на заводе Tesla во Фримонте, штат Калифорния, 2019 года, сначала как сотрудник по производству, но быстро начал подниматься по корпоративной лестнице, как подробно описано в его биографии на LinkedIn. В 2020 году его повысили до должности ведущего специалиста по производству, а в 2021 году – начальника производства. Однако на прошлой неделе его уволили.

Как рассказал Мурильо, новость об увольнении стала для него шоком.

Так, войдя в аккаунт своей компании и обнаружив его дезактивированным, он сначала отверг это как техническую ошибку. Но, оказалось, что он был уволен. Он получил электронное письмо, когда ехал на своем автомобиле Tesla на калифорнийский завод во Фримонте, в котором сообщалось о реструктуризации, которая привела к освобождению от должности.

Увольнение подтвердил охранник, который забрал его бейдж у ворот.

«Я сидел в своей машине и не верил», — сказал 29-летний парень.

По его словам, было время, когда он принимал душ на фабрике, спал на парковке и обедал в комнате отдыха.

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