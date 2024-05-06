Tesla звільнила чоловіка, який працював понаднормово та навіть приймав душ на заводі

Працівник повністю присвячував себе роботі, але все одно потрапив під скорочення.

Компанія Ілона Маска Tesla звільнила співробітника, який працював понаднормово, приймав душ на заводі та спав у машині на парковці. Ніко Мурільо докладно розповів про своє раптове звільнення, повідомляє Mashable.

Як відомо, нещодавно з’явилися новини про те, що Tesla звільнила понад 14 000 співробітників, що являє собою значне скорочення штату на 10%.

Історія звільнення одного колишнього співробітника Tesla привертає широку увагу в інтернеті, пропонуючи поглянути на людські витрати таких великомасштабних корпоративних рішень.

Ніко Мурільйо почав працювати на заводі Tesla у Фрімонті, штат Каліфорнія, 2019 року, спочатку як співробітник із виробництва, але швидко почав підніматися корпоративною драбиною, як докладно описано в його біографії на LinkedIn. У 2020 році його підвищили до посади провідного фахівця з виробництва, а у 2021 році – начальника виробництва. Однак минулого тижня його звільнили.

Як розповів Мурільо, новина про звільнення стала для нього шоком.

Так, увійшовши в обліковий запис своєї компанії та виявивши його дезактивованим, він спочатку відкинув це як технічну помилку. Але, виявилося, що його було звільнено. Він отримав електронний лист, коли їхав на своєму автомобілі Tesla на каліфорнійський завод у Фрімонті, у якому повідомлялося про реструктуризацію, яка призвела до звільнення з посади.

Звільнення підтвердив охоронець, який забрав його бейдж біля воріт.

«Я сидів у своїй машині, і не вірив», — сказав 29-річний хлопець.

За його словами, були часи, коли він приймав душ на фабриці, спав на парковці та обідав у кімнаті відпочинку.

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