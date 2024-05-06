Чи має ВС повноваження переглядати за нововиявленими обставинами рішення Верховного Суду України: позиція Об’єднаної палати ККС ВС

ВС має повноваження переглядати за нововиявленими обставинами рішення ВСУ, який за КПК 1960 року виконував функції суду касаційної інстанції стосовно рішення апеляційного суду, постановленого останнім як судом першої інстанції - ОП ККС ВС.

Відповідно до вимог п. 21 ч. 1 ст. 3, ч. 3 ст. 33 КПК України Верховний Суд наділений повноваженнями щодо перегляду за нововиявленими обставинами рішення Верховного Суду України, який за КПК України 1960 року виконував функції суду касаційної інстанції стосовно рішення апеляційного суду, постановленого останнім як судом першої інстанції.

Такий висновок зробила об’єднана палата Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду, розглянувши касаційну скаргу у справі від 15 квітня 2024 року у справі № 1-33/04 (провадження № 51-2450кмо21) засудженого на ухвалу апеляційного суду від 16 травня 2022 року про повернення його заяви про перегляд за нововиявленими обставинами ухвали Верховного Суду України від 23 грудня 2004 року щодо нього.

Як вказала ОП ККС ВС, одним із принципів побудови судоустрою України є інстанційність, у рамках якої систему судоустрою складають місцеві суди, апеляційні суди, Верховний Суд (частини 1, 3 ст. 17 Закону України «Про судоустрій і статус суддів»), судова система в Україні організована таким чином, щоб забезпечити право на перегляд судом вищої інстанції рішення суду нижчої інстанції (а не навпаки) під час судових проваджень з перегляду судових рішень (принцип інстанційності). Згідно з цим підходом КПК України 1960 року та чинний КПК України не передбачали і не передбачають можливості перегляду судового рішення за нововиявленими обставинами судом нижчої інстанції.

Відповідно до п. 21 ч. 1 ст. 3 КПК України Верховний Суд – суд касаційної інстанції. Натомість судом апеляційної інстанції є відповідний апеляційний суд, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться суд першої інстанції, що ухвалив оскаржуване судове рішення, а також Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду – стосовно судових рішень Вищого антикорупційного суду, ухвалених як судом першої інстанції, і стосовно судових рішень інших судів першої інстанції, ухвалених до початку роботи Вищого антикорупційного суду в кримінальних провадженнях щодо злочинів, віднесених КПК України до підсудності Вищого антикорупційного суду (п. 20 ч. 1 ст. 3 КПК України).

ОП ККС зазначила, що покладення на суд апеляційної інстанції обов’язку здійснити перегляд рішення, ухваленого судом вищої (касаційної) інстанції, буде суперечити інстанційності побудови судоустрою України та не узгоджуватиметься із чинними вимогами процесуального закону.

Отже, перегляд за нововиявленими обставинами має здійснювати суд тієї ж інстанції, який ухвалив рішення.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.