Три поїзди до Варшави затримуються через знеструмлення

Погодні умови ускладнили рух поїздів до Варшави.

Три поїзди, що прямують у Варшаву, зазнають значних затримок через несприятливі погодні умови. Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці".

Згідно з інформацією, розміщеною на офіційному порталі УЗ, затримки руху можна перевірити онлайн. Причиною затримок стали знеструмлення на прикордонній ділянці внаслідок несприятливих погодних умов, що призвело до переходу на резервне електропостачання та залучення резервної тяги.

Згідно з оновленою інформацією, поїзди на варшавський напрямок зазнають таких затримок:

Поїзд 67/68 Київ - Варшава-Всходня запізнився на 4 години та 25 хвилин.

Поїзд 67/68 Варшава-Всходня - Київ запізнився на 3 години та 15 хвилин.

Поїзд 20/19 Хелм - Київ запізнився на 3 години та 15 хвилин.

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