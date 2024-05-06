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Щоденно близько 150 українцям відмовляють у виїзді за кордон — ДПСУ

13:24, 6 травня 2024
Особи, яким відмовляють у виїзді за кордон, не підпадали під категорію пропуску або не мали необхідних документів, які б надавали право на перетин кордону.
Щоденно близько 150 українцям відмовляють у виїзді за кордон — ДПСУ
Фото: rayon.in.ua
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Речник ДПСУ Андрій Демченко повідомив, що прикордонники з різних причин щоденно відмовляють 120-150 людям у виїзді за межі України. Про це він сказав в ефірі телемарафону «Єдині новини».

«Щоденно ми відмовляємо у виїзді за межі нашої країни близько 120-150 особам, які не підпадають під категорію пропуску, які не мають тих необхідних документів, які б надавали право на перетин кордону», - сказав він.

Демченко додав, що після 18 травня у зв'язку з набранням чинності новим законом про мобілізацію у правилах виїзду можуть з'явитися зміни. Але вони не будуть кардинальними.

«Звісно, що є новий закон про мобілізацію, є певні зміни у статті щодо тих осіб, які матимуть відстрочку. Тому все ж таки, можливо, варто очікувати, що будуть зміни у правилах перетину кордону, які має розглянути й затвердити уряд», – сказав представник ДПСУ.

Як писала «Судово-юридична газета», закон про посилення мобілізації 10449 передбачає, що військовозобов’язані протягом 60 днів з дня набрання чинності указом Президента про оголошення мобілізації, зобов’язані уточнити свої облікові дані через центри надання адміністративних послуг

Якщо громадяни ігноруватимуть законодавство про постановку на військовий облік та обов’язок оновлення військово-облікових даних, якщо ці дані відсутні у держави, явки за повісткою, їх штрафуватимуть до 25,5 тисяч грн. Відповідний законопроект про збільшення штрафів 10379 Рада вже схвалила у першому читанні.

Додамо, що жінки низки спеціальностей після 18 травня повинні оновити свої дані в ТЦК.

Нагадаємо, Електронний кабінет військовозобов’язаного запрацює 18 травня.

Крім того, після набуття чинності нового закону про мобілізацію (після 18 травня) всі чоловіки від 18 до 60 років мають з 18 травня оновити дані в територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки.

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