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Ежедневно около 150 украинцам отказывают в выезде за границу — ГПСУ

13:24, 6 мая 2024
Лица, которым отказывают в выезде за границу, не подпадали под категорию пропуска или не имели необходимых документов, предоставляющих право на пересечение границы.
Ежедневно около 150 украинцам отказывают в выезде за границу — ГПСУ
Фото: rayon.in.ua
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Спикер ГПСУ Андрей Демченко сообщил, что пограничники по разным причинам ежедневно отказывают 120-150 людям в выезде за пределы Украины. Об этом он сказал в эфире телемарафона «Единые новости».

«Ежедневно мы отказываем в выезде за пределы нашей страны около 120-150 лицам, не подпадающим под категорию пропуска, не имеющим тех необходимых документов, которые предоставляли бы право на пересечение границы», - сказал он.

Демченко добавил, что после 18 мая в связи со вступлением в силу нового закона о мобилизации в правилах выезда могут появиться изменения. Но они не будут кардинальными.

«Конечно, есть новый закон о мобилизации, есть определенные изменения в статье относительно тех лиц, которые будут иметь отсрочку. Поэтому все же, возможно, следует ожидать, что будут изменения в правилах пересечения границы, которые должно рассмотреть и утвердить правительство», – сказал представитель ГПСУ.

Как писала «Судебно-юридическая газета», закон об усилении мобилизации 10449 предусматривает, что военнообязанные в течение 60 дней со дня вступления в силу указа Президента об объявлении мобилизации обязаны уточнить свои учетные данные через центры предоставления административных услуг.

Если граждане будут игнорировать законодательство о постановке на военный учет и обязанности обновления военно-учетных данных, если эти данные отсутствуют у государства, явки по повестке, их будут штрафовать до 25,5 тысячи гривен. Соответствующий законопроект об увеличении штрафов 10379 Рада уже одобрила в первом чтении.

Добавим, что женщины ряда специальностей после 18 мая должны обновить свои данные в ТЦК.

Напомним, Электронный кабинет военнообязанного заработает 18 мая.

Кроме того, после вступления в силу нового закона о мобилизации (после 18 мая) все мужчины от 18 до 60 лет должны с 18 мая обновить данные в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки.

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