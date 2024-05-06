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Фешн-лук, макіяж і перука: українець намагався перетнути кордон з Румунією, «озброївшись» паспортом сестри, відео

13:26, 6 травня 2024
44-річний чоловік, переодягнений у жінку, намагався незаконно перетнути українсько-румунський кордон.
Фешн-лук, макіяж і перука: українець намагався перетнути кордон з Румунією, «озброївшись» паспортом сестри, відео
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Чоловік намагався потрапити до Румунії, переодягнувшись у жінку. Про це повідомляє Державна прикордонна служба, іронічно називаючи його «чарівною Сергієттою».

Так, 44-річного жителя Золотоноші, переодягненого в жінку, затримали прикордонники відділення «Хижа» Мукачівського загону поблизу кордону з Румунією.

«Озброївшись» паспортом сестри, невибагливим «фешн луком», макіяжем та перукою чоловік приїхав на Закарпаття, щоб спробувати незаконно перетнути українсько-румунський кордон.

Маневр з перевдяганням з легкістю викрив наряд, як тільки чоловік потрапив у прикордоння. Щоправда він намагався не здаватися, стверджуючи, що є громадянкою України і навіть надав для перевірки паспорт», — зазначили в ДПСУ.

Стосовно затриманого складено протокол про адмінправопорушення, передбачене ст. 204-1 КУпАП «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України», справу скерували до суду.

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