Три поезда в Варшаву задерживаются из-за обесточивания

Погодные условия осложнили движение поездов в Варшаву.

Три поезда, следующие в Варшаву, испытывают значительные задержки из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом сообщает пресс-служба «Укрзализныци».

Согласно информации, размещенной на официальном портале УЗ, задержки движения можно проверить онлайн. Причиной задержек стали обесточивания на пограничном участке вследствие неблагоприятных погодных условий, что привело к переходу на резервное электроснабжение и привлечению резервной тяги.

Согласно обновленной информации, поезда на варшавское направление испытывают такие задержки:

Поезд 67/68 Киев - Варшава-Всходня опоздал на 4 часа и 25 минут.

Поезд 67/68 Варшава-Восток - Киев опоздал на 3 часа и 15 минут.

Поезд 20/19 Хелм - Киев опоздал на 3 часа и 15 минут.

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