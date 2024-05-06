Имеет ли ВС полномочия пересматривать по вновь открывшимся обстоятельствам решение Верховного Суда Украины: позиция Объединенной палаты КУС ВС

ВС имеет полномочия пересматривать по вновь открывшимся обстоятельствам решение ВСУ, который при УПК 1960 года выполнял функции суда кассационной инстанции относительно решения апелляционного суда, постановленного последним как судом первой инстанции - ОП КУС ВС.

В соответствии с требованиями п. 21 ч. 1 ст. 3, ч. 3 ст. 33 УПК Украины Верховный Суд наделен полномочиями по пересмотру по вновь открывшимся обстоятельствам решения Верховного Суда Украины, который при УПК Украины 1960 года выполнял функции суда кассационной инстанции относительно решения апелляционного суда, постановленного последним как судом первой инстанции.

Такой вывод сделала объединенная палата Кассационного уголовного суда в составе Верховного Суда, рассмотрев кассационную жалобу по делу от 15 апреля 2024 года по делу № 1-33/04 (производство № 51-2450кмо21) осужденного на определение апелляционного суда от 16 мая 2022 года о возвращении его заявления о пересмотре по вновь открывшимся обстоятельствам постановления Верховного Суда Украины от 23 декабря 2004 года в отношении него.

Как указала ОП КУС ВС, одним из принципов построения судоустройства Украины является инстанционность, в рамках которой систему судоустройства составляют местные суды, апелляционные суды, Верховный Суд (части 1, 3 ст. 17 Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей»), судебная система в Украине организована таким образом, чтобы обеспечить право на пересмотр судом высшей инстанции решения суда низшей инстанции (а не наоборот) во время судебных производств по пересмотру судебных решений (принцип инстанционности). Согласно этому подходу УПК Украины 1960 года и действующий УПК Украины не предусматривали и не предусматривают возможности пересмотра судебного решения по вновь открывшимся обстоятельствам судом низшей инстанции.

Согласно п. 21 ч. 1 ст. 3 УПК Украины Верховный Суд – суд кассационной инстанции. Судом же апелляционной инстанции является соответствующий апелляционный суд, в пределах территориальной юрисдикции которого находится суд первой инстанции, который принял обжалованное судебное решение, а также Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда – в отношении судебных решений Высшего антикоррупционного суда, принятых как судом других судов первой инстанции, принятых к началу работы Высшего антикоррупционного суда в уголовных производствах по преступлениям, отнесенным УПК Украины к подсудности Высшего антикоррупционного суда (п. 20 ч. 1 ст. 3 УПК Украины).

ОП КУС отметила, что возложение на суд апелляционной инстанции обязанности осуществить пересмотр решения, принятого судом высшей (кассационной) инстанции, будет противоречить инстанционности построения судоустройства Украины и не согласовываться с действующими требованиями процессуального закона.

Следовательно, пересмотр по вновь открывшимся обстоятельствам должен осуществлять суд той же инстанции, который принял решение.

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