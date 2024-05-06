Практика судов
  1. Судебная практика
  2. / Верховный Суд

Имеет ли ВС полномочия пересматривать по вновь открывшимся обстоятельствам решение Верховного Суда Украины: позиция Объединенной палаты КУС ВС

14:02, 6 мая 2024
ВС имеет полномочия пересматривать по вновь открывшимся обстоятельствам решение ВСУ, который при УПК 1960 года выполнял функции суда кассационной инстанции относительно решения апелляционного суда, постановленного последним как судом первой инстанции - ОП КУС ВС.
Имеет ли ВС полномочия пересматривать по вновь открывшимся обстоятельствам решение Верховного Суда Украины: позиция Объединенной палаты КУС ВС
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В соответствии с требованиями п. 21 ч. 1 ст. 3, ч. 3 ст. 33 УПК Украины Верховный Суд наделен полномочиями по пересмотру по вновь открывшимся обстоятельствам решения Верховного Суда Украины, который при УПК Украины 1960 года выполнял функции суда кассационной инстанции относительно решения апелляционного суда, постановленного последним как судом первой инстанции.

Такой вывод сделала объединенная палата Кассационного уголовного суда в составе Верховного Суда, рассмотрев кассационную жалобу по делу от 15 апреля 2024 года по делу № 1-33/04 (производство № 51-2450кмо21) осужденного на определение апелляционного суда от 16 мая 2022 года о возвращении его заявления о пересмотре по вновь открывшимся обстоятельствам постановления Верховного Суда Украины от 23 декабря 2004 года в отношении него.

Как указала ОП КУС ВС, одним из принципов построения судоустройства Украины является инстанционность, в рамках которой систему судоустройства составляют местные суды, апелляционные суды, Верховный Суд (части 1, 3 ст. 17 Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей»), судебная система в Украине организована таким образом, чтобы обеспечить право на пересмотр судом высшей инстанции решения суда низшей инстанции (а не наоборот) во время судебных производств по пересмотру судебных решений (принцип инстанционности). Согласно этому подходу УПК Украины 1960 года и действующий УПК Украины не предусматривали и не предусматривают возможности пересмотра судебного решения по вновь открывшимся обстоятельствам судом низшей инстанции.

Согласно п. 21 ч. 1 ст. 3 УПК Украины Верховный Суд – суд кассационной инстанции. Судом же апелляционной инстанции является соответствующий апелляционный суд, в пределах территориальной юрисдикции которого находится суд первой инстанции, который принял обжалованное судебное решение, а также Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда – в отношении судебных решений Высшего антикоррупционного суда, принятых как судом других судов первой инстанции, принятых к началу работы Высшего антикоррупционного суда в уголовных производствах по преступлениям, отнесенным УПК Украины к подсудности Высшего антикоррупционного суда (п. 20 ч. 1 ст. 3 УПК Украины).

ОП КУС отметила, что возложение на суд апелляционной инстанции обязанности осуществить пересмотр решения, принятого судом высшей (кассационной) инстанции, будет противоречить инстанционности построения судоустройства Украины и не согласовываться с действующими требованиями процессуального закона.

Следовательно, пересмотр по вновь открывшимся обстоятельствам должен осуществлять суд той же инстанции, который принял решение.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Нестандартный подход к разделу имущества и получению алиментов при разводе – прямой эфир

Лента новостей

Блоги
Публикации
Задача обменов между реестром военнообязанных «Оберег» и реестрами Налоговой службы и Минюста – это актуализация данных украинцев и украинок, – Минобороны

Реестр «Оберег» взаимодействует с реестрами Налоговой службы, Министерства образования, реестром, где хранятся данные об актах гражданского состояния и другими.

Паспортные сервисы ГМС за границей возобновили выдачу готовых паспортов – но в тестовом режиме

Мужчинам за рубежом, подавшим документы на выдачу паспорта до 25 апреля, следует ожидать повторного SMS.

Верховный Суд указал на правомерность аннулирования разрешения на пользование недрами в результате недопущения должностных лиц Госгеонадра к проверке

Аннулирование спецразрешения на использование недр за препятствование в проведении проверки – позиция Верховного Суда.

Верховный Суд указал на обязанность Верховной Рады Украины предоставить по запросу публичную информацию, которая находится в ее владении

Обязанность Верховной Рады предоставлять по запросу публичную информацию – позиция Верховного Суда.

Верховный Суд указал на отсутствие потребности и процессуальных механизмов отступления от позиции ВС, утратившей актуальность из-за изменения законодательства

Отступление от позиции Верховного Суда после изменения нормы права, на которой такая позиция основывается, по общему правилу, не допускается.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Нестандартный подход к разделу имущества и получению алиментов при разводе – прямой эфир
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Олена Смірнова
    Олена Смірнова
    суддя Господарського суду Харківської області
  • Олеся Алтухова
    Олеся Алтухова
    суддя Лубенського міськрайонного суду Полтавської області