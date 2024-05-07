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Спецслужби Польщі виявили прослушку у приміщенні, де мало відбутися виїзне засідання уряду

12:06, 7 травня 2024
Польські спецслужби знайшли пристрої, які могли використовуватися для прослуховування у залі в Катовіце, де мало проходити засідання Ради міністрів.
Спецслужби Польщі виявили прослушку у приміщенні, де мало відбутися виїзне засідання уряду
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Польські спецслужби виявили та знешкодили пристрої для прослуховування в приміщенні, де мало відбутися засідання Ради міністрів. Про це пише RMF24.

За даними видання, пристрій був знайдений рано вранці 7 травня під час планової перевірки приміщень, де мало відбутися засідання.

"Служба державної охорони у співпраці з Агентством внутрішньої безпеки виявила та демонтувала пристрої, які могли бути використані для підслуховування в приміщенні, де сьогодні в Катовіце має відбутися засідання Ради міністрів" - заявив речник міністра-координатора спецслужб Яцек Добжинський.

Він додав, що спецслужби проводять подальші заходи у цій справі.

За словами речниці Сілезького воєводи Аліції Валішевської, подібні пристрої колись призначався для зв'язку між посадовцями.

Чиновниця зазначила, що невідомо, коли пристрій встановили. Який тип обладнання було виявлено, теж не уточнили.

Проте заплановане на сьогодні засідання уряду в будівлі Сілезького воєводського управління в Катовіцах відбудеться за планом. 

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