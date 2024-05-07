Спецслужбы Польши обнаружили прослушку в помещении, где должно было состояться выездное заседание правительства

Польские спецслужбы нашли устройства, которые могли использоваться для прослушивания в зале в Катовице, где должно было проходить заседание Совета министров.

Польские спецслужбы обнаружили и обезвредили прослушивающие устройства в помещении, где должно было состояться заседание Совета министров. Об этом пишет RMF24.

По данным издания, устройство было найдено ранним утром 7 мая во время плановой проверки помещений, где должно было состояться заседание.

"Служба государственной охраны в сотрудничестве с Агентством внутренней безопасности обнаружила и демонтировала устройства, которые могли быть использованы для подслушивания в помещении, где сегодня в Катовице должно состояться заседание Совета министров", - заявил спикер министра-координатора спецслужб Яцек Добжинский.

Он добавил, что спецслужбы проводят дальнейшие мероприятия по этому делу.

По словам спикера Силезского воеводы Алиции Валишевской, подобные устройства когда-то предназначались для связи между чиновниками.

Чиновница отметила, что неизвестно, когда устройство было установлено. Какой тип оборудования был обнаружен, тоже не уточняется.

Однако запланированное сегодня заседание правительства в здании Силезского воеводского управления в Катовицах состоится по плану.

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