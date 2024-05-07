Хмельничанин за $9000 пропонував допомогу в незаконному перетині кордону через Дністер

Хмельничанина підозрюються в організації та сприянні незаконному переправленню ухилянтів до Молдови.

Джерело фото: vin.gp.gov.ua

Про підозру повідомили 23-річному хмельничанину за організацію та сприяння незаконному перетину державного кордону України. За даними слідства, зловмисник за 9000 доларів США зобов'язувався допомогти в незаконному перетині кордону мешканцю Тернополя. Про це повідомила Вінницька обласна прокуратура.

Підозрюваний був обізнаний про методи та процедури охорони державного кордону, а також місця розташування патрульних військ з України та Республіки Молдова. За попередньою домовленістю, він підготував гумовий човен, весла, насос і рибальський костюм для перетину річки Дністер.

Під час затримання підозрюваного та його спільника на березі Дністра вдалося запобігти незаконному перетину кордону. Зараз підозрюваному обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою.

Згідно з Кримінальним кодексом України, за зазначений злочин передбачено покарання до 9 років позбавлення волі з трирічним позбавленням права обіймати певні посади чи займатись певною діяльністю, а також конфіскацію майна.

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