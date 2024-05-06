Україна спростила процедуру отримання статусу осіб з інвалідністю внаслідок війни

Спрощено отримання статусів особи з інвалідністю внаслідок війни та члена сім’ї загиблого захисника і захисниці.

Джерело фото: richki-gromada.gov.ua

Україна спростила процедуру отримання статусів осіб з інвалідністю внаслідок війни та членів сімей загиблих захисників. Це нововведення, яке надає можливість отримати статус протягом одного місяця, було оголошено Міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Згідно з повідомленням Урядового порталу, процедура отримання статусу осіб з інвалідністю внаслідок війни та членів сімей загиблих військовослужбовців і військовослужбовиць тепер можлива двома шляхами:

У паперовій формі через Центри надання адміністративних послуг (ЦНАП) незалежно від місця проживання.

В електронній формі через електронний кабінет на порталі Дія або Єдиному державному реєстрі ветеранів війни (зауважимо, що електронний продукт перебуває у розробці).

Для отримання статусу потрібно подати заяву з відомостями, необхідними для надання статусу. Збір необхідних документів тепер покладено на компетентні органи, а не на ветеранів, ветеранок чи родини загиблих. Ці органи мають право вимагати повний пакет документів від уповноважених органів або посадових осіб.

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