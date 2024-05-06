Украина упростила процедуру получения статуса лиц с инвалидностью вследствие войны

Упрощено получение статусов лица с инвалидностью вследствие войны и члена семьи погибшего защитника и защитницы.

Источник фото: richki-gromada.gov.ua

Украина упростила процедуру получения статусов лиц с инвалидностью вследствие войны и членов семей погибших защитников. Это нововведение, которое дает возможность получить статус в течение одного месяца, было объявлено Министерством по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Согласно сообщению Правительственного портала, процедура получения статуса лиц с инвалидностью вследствие войны и членов семей погибших военнослужащих и военнослужащих теперь возможна по двум путям:

- В бумажной форме через Центры предоставления административных услуг (ЦПАУ) независимо от места жительства.

- В электронной форме через электронный кабинет на портале Дія или Едином государственном реестре ветеранов войны (заметим, что электронный продукт находится в разработке).

Для получения статуса нужно подать заявление со сведениями, необходимыми для предоставления статуса. Сбор необходимых документов теперь возложен на компетентные органы, а не на ветеранов, ветеранок или семьи погибших. Эти органы имеют право требовать полный пакет документов от уполномоченных органов или должностных лиц.

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