Хмельничанин за $9000 предлагал помощь в незаконном пересечении границы через Днестр

Хмельничанина подозревают в организации и содействии незаконной переправке уклонистов в Молдову.

Источник фото: vin.gp.gov.ua

О подозрении сообщили 23-летнему хмельничанину за организацию и содействие незаконному пересечению государственной границы Украины. По данным следствия, злоумышленник за 9000 долларов США обязывался помочь в незаконном пересечении границы жителю Тернополя. Об этом сообщила Винницкая областная прокуратура.

Подозреваемый был осведомлен о методах и процедурах охраны государственной границы, а также места расположения патрульных войск из Украины и Республики Молдова. По предварительной договоренности, он подготовил резиновую лодку, весла, насос и рыболовный костюм для пересечения реки Днестр.

Во время задержания подозреваемого и его сообщника на берегу Днестра удалось предотвратить незаконное пересечение границы. Сейчас подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Согласно Уголовному кодексу Украины, за указанное преступление предусмотрено наказание до 9 лет лишения свободы с трехлетним лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, а также конфискацию имущества.

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