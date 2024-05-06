У Києві на Кільцевій дорозі сталася серйозна ДТП з перекиданням автомобіля: фото і відео

Ускладнено рух транспорту в напрямку Жулянського шляхопроводу.

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На Кільцевій дорозі в Києві сталася серйозна дорожньо-транспортна пригода. Про це повідомляє патрульна поліція Києва.

У зв'язку з аварією ускладнено рух транспорту в напрямку Жулянського шляхопроводу.

Водіїв закликали врахувати цю інформацію під час планування маршруту своєї поїздки.

На оприлюдненому патрульними фото видно, що один з автомобілів перекинувся на бік.

Очевидці також публікують відео з місця ДТП у мережі.

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