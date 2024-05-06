Держаудитслужба ще рік тому попереджала про можливу аварію на станції метро «Поштова площа»: КМДА заперечує

У КМДА відповіли, що повідомлення про можливе закриття станції метро «Поштова площа» є «маніпуляцією, щоб посіяти паніку».

Державна аудиторська служба заявила, що попереджала київську владу про можливі проблеми на станції метро «Поштова площа» ще рік тому. У свою чергу в КМДА зазначили, що станція метро «Поштова площа» працює у звичайному режимі як для перевезень, так і для цілодобового укриття населення під час повітряної тривоги.

У Держаудитслужбі зазначили, що минулого року проводили комісійні огляди та повідомляли владу столиці про можливі проблеми.

«Під час комісійного огляду Поштової площі, де досі залишається незавершеним будівництво наземних об’єктів – торгівельного комплексу з підземним музеєм, виявлені недовиконані роботи з гідроізоляції, водовідведення та водопониження.

Також були зафіксовані ознаки корозії металу та руйнування захисного шару бетону. Фахівці Держаудитслужби прийшли до висновків, що технічний стан об’єкта постійно погіршується, а його подальша експлуатація без консервації чи добудови вкрай небезпечна. Під загрозою руйнації опинився практично весь інфраструктурний вузол, яким є Поштова площа», - повідомляє відомство.

У Службі також заявляють, що повідомили профільний комітет КМДА про можливі проблеми із функціонування станції метро «Поштова площа». КМДА звинувачують у відсутності реакції через майже рік після аудиту.

У Департаменті транспортної служби КМДА натомість заявили, що повідомлення про можливе закриття станції метро «Поштова площа» є «маніпуляцією, щоб посіяти паніку».

У КМДА додали, що на станції провели позапланові перевірки, в результаті яких додаткових проблем не виявили.

Раніше ми писали, що Києві не планують закривати станції метро «Тараса Шевченка» та «Почайна».

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