Станцію метро «Поштова площа» не закриватимуть, — КМДА

Ризики щодо підтоплення, закриття станції на ремонт чи реконструкцію відсутні.

Станція метро «Поштова площа» працює у звичайному режимі як для перевезень, так і для цілодобового укриття населення під час повітряної тривоги. Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація.

Зазначається, що станція та перегінні тунелі, що примикають до неї, перебувають у належному технічному стані. Ризики щодо підтоплення, закриття станції на ремонт чи реконструкцію відсутні.

«Міська влада закликає диванних експертів та блогерів не маніпулювати темою роботи столичного метрополітену, а медіа – використовувати інформацію перевірену та з офіційних джерел.

Подібні провокаційні заяви щодо стану метро створюються з метою посіяти паніку та грають на руку ворогу в інформаційній війні», — наголосили в КМДА.

Раніше ми писали, що Києві не планують закривати станції метро «Тараса Шевченка» та «Почайна».

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