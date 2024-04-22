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У Києві не планують закривати станції метро «Тараса Шевченка» та «Почайна» – КМДА

22:00, 22 квітня 2024
Жодних змін у роботі цих двох станцій «синьої» лінії метро метро не заплановано, наголосили у КМДА.
У Києві не планують закривати станції метро «Тараса Шевченка» та «Почайна» – КМДА
Джерело фото: ЗМІ
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У КП «Київський метрополітен» повідомили, що наразі жодних змін у роботі станцій метро «Тараса Шевченка» та «Почайна» не заплановано. Відповідно до тендера з розробки проєктної документації, що відбувся в листопаді 2023 року, опрацьовується робочий проєкт планового капітального ремонту між цими станціями без зупинки руху поїздів.

Однак остаточні проєктні рішення будуть визначені після проходження державної експертизи, пишуть у КМДА.

Як зазначають у комунальному підприємстві, станції «синьої» лінії метро «Почайна» і «Тараса Шевченка» були введені в експлуатацію у 1980 році. Через їхню фізичну зношеність, виникла потреба у плановому капітальному ремонті частини ділянки тунелю між станціями «Тараса Шевченка» та «Почайна», пояснюють у КМДА.

На сьогодні всі станції та перегінні тунелі київського метрополітену, зокрема станційні комплекси «Поштова площа», «Тараса Шевченка» та «Почайна», працюють у звичайному режимі як для пасажирських перевезень, так і для цілодобового укриття населення під час повітряної тривоги.

«Комунальне підприємство завчасно інформуватиме пасажирів про початок капітальних ремонтів та інших робіт, що можуть вплинути на режим роботи метрополітену. Тож «Київський метрополітен» закликає не маніпулювати на темі роботи столичної підземки та довіряти офіційним джерелам інформації», - додали у Київській міській держадміністрації.

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