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В Киеве не планируют закрывать станции метро «Тараса Шевченко» и «Почайна» – КГГА

22:00, 22 апреля 2024
Никаких изменений в работе этих двух станций «синей» линии метро не запланировано, отметили в КГГА.
В Киеве не планируют закрывать станции метро «Тараса Шевченко» и «Почайна» – КГГА
Источник фото: СМИ
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В КП «Киевский метрополитен» сообщили, что в настоящее время никаких изменений в работе станций метро «Тараса Шевченко» и «Почайна» не планируется. Согласно тендеру по разработке проектной документации, который состоялся в ноябре 2023 года, прорабатывается рабочий проект планового капитального ремонта между этими станциями без остановки движения поездов.

Однако окончательные проектные решения будут определены после прохождения государственной экспертизы, пишут в КГГА.

Как отмечают в коммунальном предприятии, станции «синей» линии метро «Почайна» и «Тараса Шевченко» были введены в эксплуатацию в 1980 году. Из-за их физического износа возникла потребность в плановом капитальном ремонте части участка тоннеля между станциями «Тараса Шевченко» и «Почайна», поясняют в КГГА.

На сегодняшний день все станции и перегонные тоннели киевского метрополитена, в частности станционные комплексы «Почтовая площадь», «Тараса Шевченко» и «Почайна», работают в обычном режиме как для пассажирских перевозок, так и для круглосуточного укрытия населения во время воздушной тревоги.

«Коммунальное предприятие заранее будет информировать пассажиров о начале капитальных ремонтов и других работ, которые могут повлиять на режим работы метрополитена. Поэтому «Киевский метрополитен» призывает не манипулировать на теме работы столичной подземки и доверять официальным источникам информации», - добавили в Киевской городской госадминистрации.

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