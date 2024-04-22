Борьба с ночной жизнью: в Милане хотят запретить продажу уличной еды после полуночи

Власти итальянского города считают, что так на улицах станет меньше людей, что принесет покой и тишину жителям.

В Милане (Италия) собираются запретить продажу еды и напитков на улицах после полуночи в популярных районах города, где царит ночная жизнь. Об этом сообщает The Guardian.

Таким образом, власти надеются сделать город более тихим и спокойным для местных жителей ночью.

Отмечается, что бары и рестораны также должны будут закрывать террасы с 00:30 по будням и с 01:30 по выходным.

Власти города считают, что так на улицах станет меньше людей, что принесет покой и тишину жителям.

Если ограничения будут одобрены, то они будут действовать со следующего месяца и до начала ноября.

Городские власти раскритиковали за такое предложение и обвинили в том, что «ведет войну с мороженым» в попытке бороться с ночной жизнью в городе.

Ожидается, что запрет распространится на 12 районов Милана, в том числе центральные районы Брера и Тичинезе, а также Дарсена, Арка Мира и Порта Венеция, а также оживленные улицы Корсо Комо и Корсо Гарибальди.

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