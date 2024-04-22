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Боротьба з нічним життям: у Мілані хочуть заборонити продаж вуличної їжі після півночі

21:43, 22 квітня 2024
Влада італійського міста вважає, що так на вулицях поменшає людей, що принесе спокій і тишу мешканцям.
Боротьба з нічним життям: у Мілані хочуть заборонити продаж вуличної їжі після півночі
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У Мілані (Італія) збираються заборонити продаж їжі та напоїв на вулицях після півночі в популярних районах міста, де панує нічне життя. Про це повідомляє The Guardian.

Таким чином влада сподівається зробити місто більш тихим і спокійним для місцевих жителів уночі.

Зазначається, що бари і ресторани також повинні будуть закривати тераси з 00:30 в будні дні та з 01:30 у вихідні.

Влада міста вважає, що так на вулицях поменшає людей, що принесе спокій і тишу мешканцям.

Якщо обмеження схвалять, то вони будуть чинні з наступного місяця і до початку листопада.

Міську владу розкритикували за таку пропозицію і звинуватили в тому, що та «веде війну з морозивом» у спробі боротися з нічним життям у місті.

Очікується, що заборона пошириться на 12 районів Мілану, зокрема центральні райони Брера і Тічінезе, а також Дарсена, Арка Миру і Порта Венеція, а також жваві вулиці Корсо Комо й Корсо Гарібальді.

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