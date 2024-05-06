Станцию метро «Почтовая площадь» не будут закрывать, — КГГА

Риски по подтоплению, закрытию станции на ремонт или реконструкцию отсутствуют.

Станция метро «Почтовая площадь» работает в обычном режиме как для перевозок, так и круглосуточного укрытия населения во время воздушной тревоги. Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация.

Отмечается, что примыкающие к ней станция и перегонные тоннели находятся в надлежащем техническом состоянии. Риски по подтоплению, закрытию станции на ремонт или реконструкцию отсутствуют.

«Городские власти призывают диванных экспертов и блоггеров не манипулировать темой работы столичного метрополитена, а медиа – использовать проверенную информацию и из официальных источников.

Подобные провокационные заявления о состоянии метро создаются с целью посеять панику и играют на руку врагу в информационной войне», — отметили в КГГА.

Ранее мы писали, что в Киеве не планируют закрывать станции метро «Тараса Шевченко» и «Почайна».

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