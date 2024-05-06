Надзвичайна подія техногенного характеру: у Кропивницькому сталася пожежа на підприємстві «Хімрезерв»

На хімічному підприємстві горіла ємність з рідинами.

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У понеділок, 6 травня, у Кропивницькому сталася велика пожежа на підприємстві з виробництва лакофарбової продукції «Хімрезерв». Про це повідомила пресслужба ДСНС.

За даними ДСНС, горіла ємність з рідинами на території резервуарного парку підприємства.

Наразі рятувальники локалізували пожежу на підприємстві. Під час ліквідації пожежі було виявлено тіло загиблого чоловіка (паспортні дані встановлюються).

Рятувальники додали, що ліквідація пожежі триває.

«За попереднім визначенням – це надзвичайна подія техногенного характеру. На місці працюють служби ДСНС», - заявив очільник Кіровоградської ОВА Андрій Райкович.

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