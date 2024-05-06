Чрезвычайное событие техногенного характера: в Кропивницком произошел пожар на предприятии «Химрезерв»

На химическом предприятии горела емкость с жидкостями.

В понедельник, 6 мая, в Кропивницком произошел большой пожар на предприятии по производству лакокрасочной продукции «Химрезерв». Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС.

По данным ГСЧС, горела емкость с жидкостями на территории резервуарного парка предприятия.

В настоящее время спасатели локализовали пожар на предприятии. В ходе ликвидации пожара было обнаружено тело погибшего мужчины (паспортные данные устанавливаются).

Спасатели добавили, что ликвидация пожара продолжается.

«По предварительному определению это чрезвычайное событие техногенного характера. На месте работают службы ГСЧС», - заявил глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.