Предприниматель вернет в бюджет почти 1,8 млн грн, полученных за товар без проведения тендера

В Хмельницкой области предприниматель вернет в государственный бюджет почти 1,8 млн грн, полученных за товар без проведения тендера. Об этом сообщает областная прокуратура.
Прокуроры добились в судебном порядке возврата незаконно израсходованных государственных средств на закупку электрических велосипедов.
Установлено, что одним из государственных учреждений областного значения в прошлом году незаконно проведена процедура закупки электровелосипедов для нужд заведения.
В обход проведения процедуры открытых торгов учреждение заключило договор с одним заранее определенным участником.
Учитывая нарушения, прокуроры обратились с иском в суд, полностью удовлетворивший исковые требования.
Незаконно израсходованные средства в сумме 1 миллион 760 тысяч гривен подлежат возврату в государственный бюджет.
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