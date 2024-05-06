Предприниматель вернет в бюджет почти 1,8 млн грн, полученных за товар без проведения тендера

Деньги были незаконно потрачены на закупку электрических велосипедов.

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В Хмельницкой области предприниматель вернет в государственный бюджет почти 1,8 млн грн, полученных за товар без проведения тендера. Об этом сообщает областная прокуратура.

Прокуроры добились в судебном порядке возврата незаконно израсходованных государственных средств на закупку электрических велосипедов.

Установлено, что одним из государственных учреждений областного значения в прошлом году незаконно проведена процедура закупки электровелосипедов для нужд заведения.

В обход проведения процедуры открытых торгов учреждение заключило договор с одним заранее определенным участником.

Учитывая нарушения, прокуроры обратились с иском в суд, полностью удовлетворивший исковые требования.

Незаконно израсходованные средства в сумме 1 миллион 760 тысяч гривен подлежат возврату в государственный бюджет.

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