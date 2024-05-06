В Черкассах ответчик ударил судью и сотрудника Службы судебной охраны: нападающему избрали меру пресечения

Оставшись недовольным принятым судьей решением, мужчина напал на судью, нанес ей удар кулаком в область внешней стороны правой кисти и в область шеи.

В Черкассах избрали меру пресечения нападающему на судью и сотруднику Службы судебной охраны. Об этом сообщает Сосновский райсуд Черкасс.

4 мая 2024 года следователь судья Сосновского районного суда города Черкасс рассматривал ходатайство прокурора об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей гражданину Щ., подозреваемого в нападении на судью Приднепровского районного суда города Черкасс и сотрудника Службы судебной охраны.

По материалам ходатайства прокурора, гражданин Щ. 3 мая 2024 находился в зале судебного заседания Приднепровского районного суда города Черкасс в качестве ответчика по гражданскому делу о взыскании долга. Оставшись недовольным принятым судьей решением, он напал на судью, нанес ей удар кулаком в область внешней стороны правой кисти и в область шеи. Кроме того, побои нанесены и сотруднику Службы судебной охраны, который пытался помешать указанным противоправным действиям.

Проверив материалы ходатайства, следователь судья согласился с обоснованностью подозрения в совершении преступлений по части 2 статьи 377, части 2 статьи 345 Уголовного кодекса Украины, и применил к подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток без права внесения залога.

Санкция части 2 статьи 345 Уголовного кодекса Украины предусматривает наказание в виде ограничения свободы сроком до пяти лет или лишение свободы на тот же срок., а части 2 статьи 377 Уголовного кодекса Украины ограничение свободы сроком до пяти лет или лишение свободы сроком до шести лет.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.