У Черкасах відповідач вдарив суддю та співробітника Служби судової охорони: нападнику обрали запобіжний захід

Залишившись невдоволеним ухваленим суддею рішенням, чоловік напав на суддю, наніс їй удар кулаком в область зовнішньої сторони правої кисті та в область шиї.

У Черкасах обрали запобіжний захід нападнику на суддю та співробітника Служби судової охорони. Про це повідомляє Соснівський райсуд міста Черкас.

4 травня 2024 року слідчий суддя Соснівського районного суду міста Черкас розглядав клопотання прокурора про обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою громадянину Щ., який підозрюється у нападі на суддю Придніпровського районного суду міста Черкас та співробітника Служби судової охорони.

За матеріалами клопотання прокурора, громадянин Щ. 3 травня 2024 року перебував у залі судового засідання Придніпровського районного суду міста Черкас в якості відповідача у цивільній справі про стягнення боргу. Залишившись невдоволеним ухваленим суддею рішенням, він напав на суддю, наніс їй удар кулаком в область зовнішньої сторони правої кисті та в область шиї. Крім того, побоїв завдано й співробітнику Служби судової охорони, який намагався завадити вказаним протиправним діям.

Перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя погодився з обґрунтованістю підозри у вчиненні злочинів за частиною 2 статті 377, частиною 2 статті 345 Кримінального кодексу України, та застосував до підозрюваного запобіжний захід у виді тримання під вартою на 60 діб без права внесення застави.

Санкція частини 2 статті 345 Кримінального кодексу України передбачає покарання у виді обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на той самий строк., а частини 2 статті 377 Кримінального кодексу України - обмеження волі на строк до п’яти років або позбавлення волі на строк до шести років.

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