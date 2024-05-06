Солом’янський райсуд Києва повідомив про наявність вакантної посади

Солом’янський районний суд Києва шукає помічника судді.

Солом’янський районний суд Києва повідомив про наявність вакансії помічника судді – спеціалізація з розгляду справ та матеріалів в порядку, передбаченому ЦПК України, КАС України та іншими законодавчими актами в сфері цивільного та адміністративного судочинства, справ про порушення митних правил та слідчий суддя. Про це поінформували у пресслужбі суду.

Вимоги до кандидата:

- Вища юридична освіта (освітньо-кваліфікаційний рівень магістра, спеціаліста) за спеціальністю «Правознавство» або «Правоохоронна діяльність»

- Досвід роботи не менше двох років на аналогічній посаді

- Вільне володіння державною мовою (наявність витягу з реєстру Державних сертифікатів про рівень володіння державною мовою).

- Відсутність судимості

«Резюме (із обов’язковим зазначенням бажаної посади) направляти на електронну адресу: [email protected]. Документи приймаються до 17.05.2024 року включно. За додатковою інформацією звертатись за тел. 298 59 34», - повідомили у суді.

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