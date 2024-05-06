Соломенский райсуд Киева сообщил о наличии вакантной должности

Соломенский районный суд Киева ищет помощника судьи.

Соломенский районный суд Киева сообщил о наличии вакансии помощника судьи – специализация по рассмотрению дел и материалов в порядке, предусмотренном ГПК Украины, КАС Украины и другими законодательными актами в сфере гражданского и административного судопроизводства, делами о нарушении таможенных правил и следственным судьей. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Требования к кандидату:

- высшее юридическое образование (образовательно-квалификационный уровень магистра, специалиста) по специальности «Правоведение» или «Правоохранительная деятельность»

- опыт работы не менее двух лет на аналогичной должности

- свободное владение государственным языком (наличие выписки из реестра Государственных сертификатов об уровне владения государственным языком).

- отсутствие судимости

«Резюме (с обязательным указанием желаемой должности) направлять по электронному адресу: [email protected]. Документы принимаются до 17.05.2024 включительно. За дополнительной информацией обращаться по тел. 298 59 34», - сообщили в суде.

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