Результаты МСЭК лиц с инвалидностью будут вносить в электронный реестр, а пройти МСЭК можно будет дистанционно

Галина Третьякова и Марьяна Безуглая отмечают, что на сегодняшний день МСЭК как звено в реабилитационном маршруте является лишним и не приводит к достижению целей реабилитации.

Обязанность лица проходить медицинское освидетельствование в МСЭК предлагают исключить и предусмотреть право лица определять форму своего участия в заседании МСЭК – лично или онлайн.

МСЭК будет вносить в электронную систему здравоохранения (ЕСОЗ) информацию о прошедших медико-социальную экспертизу совершеннолетних лиц, а именно: сведения акта осмотра и протокол заседания комиссии, решения комиссии, а также индивидуальную программу реабилитации.

Соответствующие точечные изменения процедуры установления инвалидности и цифровизации прохождения МСЭК подготовили народные депутаты.

Так, в Верховной Раде недавно зарегистрировали законопроект 11225 о внесении изменений в некоторые законы Украины об усовершенствовании процедур проведения медико-социальной экспертизы (МСЭК). Инициаторами проекта выступают Галина Третьякова, Марьяна Безуглая и другие.

Законопроект касается отдельных процедур прохождения медико-социальной экспертизы, в частности предлагается исключить обязанность лица проходить медицинское освидетельствование в МСЭК, и предусмотреть право лица определять форму своего участия в заседании МСЭК (лично или онлайн).

Предложенные изменения, по мнению авторов, «разблокируют» возможности цифровизации маршрута пациента (как гражданского, так и военного), снимут финансовое, временное и физическое бремя с пациентов, которые должны тратить здоровье, деньги и время на дорогу (дойти до места заседания МСЭК и вернуться домой или в место дислокации воинской части), ожидание в очередях.

Также изменения в Закон «О реабилитации лиц с инвалидностью в Украине» предусматривают обязанность МСЭК взаимодействовать с междисциплинарной реабилитационной командой (МДРК), своевременно принимать решения по подтверждению устойчивого ограничения жизнедеятельности и установлению статуса «лицо с инвалидностью» или «ребенок с инвалидностью»; вносить в централизованный банк данных по проблемам инвалидности (ЦБИ) и в электронную систему здравоохранения (ЕСОЗ) информацию о совершеннолетних лицах, прошедших медико-социальную экспертизу.

Также после принятия закона должны быть внесены изменения в нормативно-правовые акты Кабинета Министров, приказы Минздрава и Минобороны, которые обеспечат реализацию механизма:

не лицо, а документы лица направляются для прохождения медико-социальной экспертизы в МСЭК;

доступ врачей МСЭК уровня «семейный врач» в ЕСОЗ;

взаимодействие врачей учреждений здравоохранения, МДРК, ВЛК, МСЭК через электронную медицинскую карту пациента.

«Внедрение предложенных законопроектом изменений согласовывается с мерами, предпринимаемыми правительством по упрощению доступа гражданских и военных пациентов ко всем составляющим системы реабилитации (электронные очереди на ВЛК, подача через Дию документов для получения инвалидности и т.п.)» - отмечают авторы.

По словам народных депутатов, с принятием Закона «О реабилитации в сфере здравоохранения» от 3 декабря 2020 года №1053-IX обострилась проблема параллельного существования двух систем реабилитации — «устаревшей» системы МСЭК (недоказательная, опирается на медицинский подход, группу инвалидности и предоставления санаторно-курортного лечения) и реабилитации в сфере здравоохранения (доказательная, опирается на современный, холистический подход)».

«На сегодняшний день МСЭК как звено в реабилитационном маршруте является лишним и не приводящим к достижению целей реабилитации — восстановление здоровья до максимального возможного уровня. Это устаревшая, коррупционная и забюрократизированная система, объединившая в себе чрезмерные полномочия, что ставит пациента в беззащитное положение и подрывает доверие к системе здравоохранения. Так, МСЭК совмещает и медицинские функции и социальные (определение потребностей в социальных услугах). Проблемы в работе МСЭК отмечают как гражданские, так и военные пациенты», - указывают инициаторы законопроекта.

Со ссылкой на мнение правозащитных организаций народные депутаты указывают, что МСЭК нецелесообразны, реально во время заседания МСЭК осмотр пациентов не проводится из-за нехватки времени и специалистов соответствующей специализации; МСЭК и не должен производить осмотр пациентов, поскольку по Закону «О реабилитации лиц с инвалидностью в Украине» это полномочия междисциплинарной реабилитационной команды (МДРК); для установления группы инвалидности достаточно документов, подготовленных врачом (учреждением здравоохранения) и МДРК (даже при отсутствии МДРК врачи МСЭК все равно не могут дать надлежащую оценку состояния потери функциональности); прохождение МСЭК является травмирующей для пациентов практикой.

Кроме того, по их словам, деятельность МСЭК имеет распространенные коррупционные факторы, среди которых отсутствие электронного документооборота и прозрачности работы МСЭК; отсутствие в законодательстве четких сроков (начала и истечения предельного срока) для принятия решения; отсутствие в законодательстве четких критериев или нозологий, которыми определяется срок установления инвалидности; отсутствие унифицированных требований к оформлению и обоснованию решений МСЭК, что усложняет их обжалование.

«Так называемая большая реформа системы реабилитации затягивается во времени.

Поэтому есть настоятельная потребность в точечных изменениях процедуры проведения медико-социальной экспертизы, для улучшения уже сегодня для гражданских и военных пациентов процедур установления степени устойчивого ограничения жизнедеятельности, группы инвалидности и выполнения стратегии компенсации на основе индивидуального реабилитационного плана», - считают инициаторы законопроекта.

Автор: Наталья Мамченко

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