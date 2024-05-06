В итальянских Альпах на троллее погибла туристка

Вместе с женщиной были ее племянницы, которые без происшествий пересекли долину на этом же троллее перед ней.

В итальянских Альпах трагически погибла туристка, упавшая с троллея в долину Валтеллино. Об этом сообщает ANSA.

Сообщается, что 41-летняя женщина была уже в нескольких десятках метров от конечной точки, когда перестала двигаться по тросу и "застряла", вероятно из-за своего небольшого веса.

Эксперты предполагают, что женщина запаниковала и сама расстегнула несколько элементов страхового снаряжения, что привело к падению.

Для расследования изъяли крепеж, в котором переправлялась женщина и ее одежда. Следствие будет выяснять, правильно ли было закреплено оборудование и что именно произошло.

Женщина была марокканкой, но давно жила в Италии. В тот день с ней были ее племянницы, которые без происшествий пересекли долину на этом же тролле перед ней.

Директор обслуживающей аттракцион компании говорит, что это первый инцидент с 2011 года, и за это время троллеем воспользовались более 200 тысяч человек, поэтому он шокирован несчастным случаем.

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