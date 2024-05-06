В італійських Альпах на тролеї загинула туристка

Разом з жінкою були її племінниці, які без пригод перетнули долину на цьому ж тролеї перед нею.

В італійських Альпах трагічно загинула туристка, яка впала з тролея в долину Валтелліно. Про це повідомляє ANSA.

Повідомляється, що 41-річна жінка була вже за кілька десятків метрів від кінцевої точки, коли перестала рухатися по тросу і "застрягла", ймовірно через свою невелику вагу.

Експерти припускають, що жінка запанікувала і сама розстебнула кілька елементів страхового спорядження, що й призвело до падіння.

Для розслідування вилучили кріплення, в якому переправлялася жінка, та її одяг. Слідство з’ясовуватиме, чи правильно було закріплене обладнання і що саме сталося.

Жінка була марокканкою, але давно жила в Італії. Того дня з нею були її племінниці, які без пригод перетнули долину на цьому ж тролеї перед нею.

Директор компанії, яка обслуговує атракціон, каже, що це перший інцидент з 2011 року, й за цей час тролеєм скористалися понад 200 тисяч людей, тому він шокований нещасним випадком.

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