Практика судів
  1. У світі

В італійських Альпах на тролеї загинула туристка

22:36, 6 травня 2024
Разом з жінкою були її племінниці, які без пригод перетнули долину на цьому ж тролеї перед нею.
В італійських Альпах на тролеї загинула туристка
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

В італійських Альпах трагічно загинула туристка, яка впала з тролея в долину Валтелліно. Про це повідомляє ANSA.

Повідомляється, що 41-річна жінка була вже за кілька десятків метрів від кінцевої точки, коли перестала рухатися по тросу і "застрягла", ймовірно через свою невелику вагу.

Експерти припускають, що жінка запанікувала і сама розстебнула кілька елементів страхового спорядження, що й призвело до падіння.

Для розслідування вилучили кріплення, в якому переправлялася жінка, та її одяг. Слідство з’ясовуватиме, чи правильно було закріплене обладнання і що саме сталося.

Жінка була марокканкою, але давно жила в Італії. Того дня з нею були її племінниці, які без пригод перетнули долину на цьому ж тролеї перед нею.

Директор компанії, яка обслуговує атракціон, каже, що це перший інцидент з 2011 року, й за цей час тролеєм скористалися понад 200 тисяч людей, тому він шокований нещасним випадком.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

 

 

 

Читайте також

Нестандартний підхід до поділу майна та отримання аліментів при розлученні – прямий ефір

Стрічка новин

Блоги
Публікації
У Польщі більше немає проблем з тиском на суддів й ігноруванням норм права ЄС – Єврокомісія вирішила зняти обмеження

У лютому Європейська комісія вирішила розблокувати для Польщі доступ до 137 млрд євро, які були заблоковані через проблеми з судовою системою, а 6 травня взагалі запропонувала зняти всі обмеження.

Кабмін вніс зміни до порядку, умов та критеріїв встановлення інвалідності

Уряд вніс зміни до Положення про порядок, умови та критерії встановлення інвалідності.

Результати МСЕК осіб з інвалідністю вноситимуть до електронного реєстру, а пройти МСЕК можна буде дистанційно

Галина Третьякова та Мар’яна Безугла зазначають, що на сьогодні МСЕК як ланка у реабілітаційному маршруті є зайвою і такою, що не призводить до досягнення цілей реабілітації.

Верховна Рада затвердить продовження воєнного стану та мобілізації до середини серпня

Президент Володимир Зеленський вніс до парламенту законопроекти про продовження воєнного стану та мобілізації з 14 травня на 90 днів.

Суддя розглядатиме заяву про участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції без повідомлення учасників справи – Верховна Рада ухвалить зміни до ГПК, ЦПК та КАСУ

Верховна Рада ухвалить закон, метою є усунення зайвої процесуальної перепони у вигляді необхідності постановлення ухвали про участь у відеоконференції всім складом суду під час колегіального розгляду справи.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Нестандартний підхід до поділу майна та отримання аліментів при розлученні – прямий ефір
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Інна П'єнта
    Інна П'єнта
    суддя Хмельницького апеляційного суду
  • Ольга Склярук
    Ольга Склярук
    суддя Східного апеляційного господарського суду