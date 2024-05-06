Підприємець поверне до бюджету майже 1,8 млн грн, отриманих за товар без проведення тендеру

Гроші були незаконно витрачені на закупівлю електричних велосипедів.

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У Хмельницькій області підприємець поверне до державного бюджету майже 1,8 млн грн, отриманих за товар без проведення тендеру. Про це повідомляє обласна прокуратура.

Прокурори домоглися у судовому порядку повернення незаконно витрачених державних коштів на закупівлю електричних велосипедів.

Встановлено, що однією із державних установ обласного значення в минулому році незаконно проведено процедуру закупівлі електровелосипедів для потреб закладу.

В обхід проведення процедури відкритих торгів установа уклала договір з одним заздалегідь визначеним учасником.

Враховуючи порушення, прокурори звернулись з позовом до суду, який повністю задоволив позовні вимоги.

Незаконно витрачені кошти в сумі 1 мільйон 760 тисяч гривень підлягають поверненню до державного бюджету.

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