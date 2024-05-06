Госаудитслужба еще год назад предупреждала о возможной аварии на станции метро «Почтовая площадь»: КГГА отрицает

В КГГА ответили, что сообщение о возможном закрытии станции метро «Почтовая площадь» является «манипуляцией, чтобы посеять панику».

Государственная аудиторская служба заявила, что предупреждала киевские власти о возможных проблемах на станции метро «Почтовая площадь» еще год назад. В свою очередь, в КГГА отметили, что станция метро «Почтовая площадь» работает в обычном режиме как для перевозок, так и для круглосуточного укрытия населения во время воздушной тревоги.

В Госаудитслужбе отметили, что в прошлом году проводили комиссионные смотры и сообщали власти столицы о возможных проблемах.

«Во время комиссионного осмотра Почтовой площади, где до сих пор остается незавершенным строительство наземных объектов – торгового комплекса с подземным музеем, обнаружены недовыполненные работы по гидроизоляции, водоотводу и водопонижению.

Также были отмечены признаки коррозии металла и разрушение защитного слоя бетона. Специалисты Госаудитслужбы пришли к выводу, что техническое состояние объекта постоянно ухудшается, а его дальнейшая эксплуатация без консервации или достройки крайне опасна. Под угрозой разрушения оказался практически весь инфраструктурный узел, которым является Почтовая площадь», - сообщает ведомство.

В Службе также заявляют, что сообщили профильный комитет КГГА о возможных проблемах по функционированию станции метро «Почтовая площадь». КГГА обвиняют в отсутствии реакции спустя почти год после аудита.

В Департаменте транспортной службы КГГА заявили, что сообщение о возможном закрытии станции метро «Почтовая площадь» является «манипуляцией, чтобы посеять панику».

В КГГА добавили, что на станции провели внеплановые проверки, в результате которых дополнительных проблем не было обнаружено.

Ранее мы писали, что в Киеве не планируют закрывать станции метро «Тараса Шевченко» и «Почайна».

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