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рф більше не використовує Кримський міст для постачання зброї окупантам, — ЗМІ

09:25, 7 травня 2024
Аналітики припускають, що росіяни тепер обирають альтернативні шляхи, які пролягають через окуповане Приазов’я.
рф більше не використовує Кримський міст для постачання зброї окупантам, — ЗМІ
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Після атак України на Керченський міст росія використовує сухопутні маршрути в тимчасово окупованій східній Україні для постачання зброї на фронт. Про це повідомляє видання The Independent із посиланням на дані найбільшого українського приватного розвідувального агентства Molfar.

Зокрема, аналіз супутникових знімків показує, що на Кримському мосту, практично відсутній рух транспорту, і «тому він більше не може бути ефективною військовою мішенню для обмежених боєприпасами українських військ».

Зображення Maxar показують, що майже жоден військовий вантажний потяг не курсував залізничною лінією мосту протягом трьох місяців.

У цей період 29 лютого по мосту було помічено лише один російський вантажний потяг, який перевозив близько 55 вагонів пального.

В аналізі також зазначається, що рф значно скоротила використання мосту після того, як 17 липня 2023 року Україна атакувала його і підірвала ділянку дороги та залізничне полотно. Як припускає Molfar, росіяни тепер обирають альтернативні шляхи, які пролягають через окуповане Приазов’я.

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