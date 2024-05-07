рф больше не использует Крымский мост для поставки оружия оккупантам, — СМИ

Аналитики предполагают, что россияне теперь выбирают альтернативные пути, которые проходят через оккупированное Приазовье.

После атак Украины на Керченский мост рф использует сухопутные маршруты во временно оккупированной восточной Украине для поставки оружия на фронт. Об этом сообщает издание The Independent со ссылкой на данные крупнейшего украинского частного разведывательного агентства Molfar.

В частности, анализ спутниковых снимков показывает, что на Крымском мосту практически отсутствует движение транспорта, и «поэтому оно больше не может быть эффективной военной мишенью для ограниченных боеприпасами украинских войск».

Изображения Maxar показывают, что почти ни один военный грузовой поезд не курсировал по железнодорожной линии моста в течение трех месяцев.

В этот период 29 февраля по мосту был замечен только один российский грузовой поезд, перевозивший около 55 вагонов горючего.

В анализе также отмечается, что рф значительно сократила использование моста после того, как 17 июля 2023 года Украина атаковала его и взорвала участок дороги и железнодорожное полотно. Как предполагает Molfar, россияне теперь выбирают альтернативные пути, которые проходят через оккупированное Приазовье.

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