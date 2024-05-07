Практика судов
  1. В мире

В США посоветовали пути вывести войска из Украины, если он боится западной военной помощи Киеву

09:07, 7 мая 2024
Если рф боится больших потерь, то для нее есть простой вариант – вывести войска из Украины.
В США посоветовали пути вывести войска из Украины, если он боится западной военной помощи Киеву
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В администрации президента США Джо Байдена ответили на угрозы россии бить по военным объектам Британии, которая позволила Украине атаковать британским дальнобойным вооружением территорию рф.

Там отметили, что если россия боится больших потерь, то для нее есть простой вариант – вывести войска из Украины. Об этом заявил координатор Совета национальной безопасности США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби на брифинге.

Он отметил, что москва должна прекратить войну и вывести военных с украинских территорий, если хочет уберечь их от больших потерь на фоне усиления помощи ВСУ со стороны Запада.

«Если путин и российские официальные лица беспокоятся о своих войсках в Украине, которые получают удары оружием из других стран, то самый легкий способ отреагировать - просто забрать свои войска и уйти», - отметил Кирби.

Также представитель Белого дома отреагировал на объявление рф учений с использованием тактического ядерного оружия.

Он подчеркнул, что Вашингтон внимательно отслеживает этот вопрос, и назвал «ядерную» риторику руководства рф безответственной.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Нестандартный подход к разделу имущества и получению алиментов при разводе – прямой эфир

Лента новостей

Блоги
Публикации
В УПК и УК внесут изменения касательно противодействия разведывательно-подрывной деятельности спецслужб иностранных государств

Не будет считаться преступлением вынужденное причинение вреда правоохраняемым интересам лицом, которое в интересах национальной безопасности выполняло заранее утвержденное руководителем разведывательного органа разведывательное задание.

Как и что происходит на самом деле с конкурсами в апелляционные суды и в Высший антикоррупционный суд: рассказывают члены ВККС

В ВККС рассказали «Судебно-юридической газете», чего ожидать от ВККС в ближайшие месяцы и как Комиссия готовится к конкурсным процедурам.

В ГК внесут изменения по защите права собственности добросовестного приобретателя и презумпции правомерности распоряжения имуществом органами власти

В частности, в ГК предлагается презюмировать, что действия органа государственной власти или местного самоуправления по распоряжению имуществом правомерны и первый приобретатель этого имущества не обязан совершать каких-либо действий по проверке соблюдения таким органом процедур.

Судебное рассмотрение уголовных дел в случае замены судьи будут продолжать, а не начинать сначала

Верховная Рада готовится принять за основу изменения в УПК, по которым рассмотрение уголовного производства будут продолжать, а не начинать сначала в случае замены судьи – в ГНЭУ отметили нарушение принципа неизменности состава суда.

У Польши больше нет проблем с давлением на судей и игнорированием норм права ЕС – Еврокомиссия решила снять ограничения

В феврале Европейская комиссия решила разблокировать для Польши доступ к 137 млрд евро, которые были заблокированы из-за проблем с судебной системой, а 6 мая вообще предложила снять все ограничения.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Нестандартный подход к разделу имущества и получению алиментов при разводе – прямой эфир
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Інна П'єнта
    Інна П'єнта
    суддя Хмельницького апеляційного суду
  • Ольга Склярук
    Ольга Склярук
    суддя Східного апеляційного господарського суду