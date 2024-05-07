В США посоветовали пути вывести войска из Украины, если он боится западной военной помощи Киеву

Если рф боится больших потерь, то для нее есть простой вариант – вывести войска из Украины.

В администрации президента США Джо Байдена ответили на угрозы россии бить по военным объектам Британии, которая позволила Украине атаковать британским дальнобойным вооружением территорию рф.

Там отметили, что если россия боится больших потерь, то для нее есть простой вариант – вывести войска из Украины. Об этом заявил координатор Совета национальной безопасности США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби на брифинге.

Он отметил, что москва должна прекратить войну и вывести военных с украинских территорий, если хочет уберечь их от больших потерь на фоне усиления помощи ВСУ со стороны Запада.

«Если путин и российские официальные лица беспокоятся о своих войсках в Украине, которые получают удары оружием из других стран, то самый легкий способ отреагировать - просто забрать свои войска и уйти», - отметил Кирби.

Также представитель Белого дома отреагировал на объявление рф учений с использованием тактического ядерного оружия.

Он подчеркнул, что Вашингтон внимательно отслеживает этот вопрос, и назвал «ядерную» риторику руководства рф безответственной.

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