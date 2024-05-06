рф проведе військові навчання, на яких відпрацюють застосування тактичної ядерної зброї

путін доручив провести найближчим часом навчання із застосування тактичної ядерної зброї.

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У міноборони рф анонсували проведення навчань для відпрацювання застосування нестратегічної (тактичної) ядерної зброї. Про це пишуть росЗМІ.

Як стало відомо, навчання будуть проведені «найближчим часом» за дорученням путіна.

Цей захід впроваджується нібито «у відповідь на провокаційні заяви та погрози із боку Заходу, на тему заходу військ НАТО в Україну».



Нагадаємо, раніше польський міністр закордонних справ Радослав Сікорський заявив, що немає підстав для страху відносно можливості використання росією ядерної зброї в Україні.

Тим часом Польща готова до розміщення на її території ядерної зброї для зміцнення безпеки східного флангу НАТО.

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