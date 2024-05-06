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Пішла з життя докторка юридичних наук, професорка кафедри кримінального права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого Ольга Ус

12:49, 6 травня 2024
Ольга Ус померла 4 травня на 48-му році життя.
Пішла з життя докторка юридичних наук, професорка кафедри кримінального права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого Ольга Ус
Фото: НЮУ імені Ярослава Мудрого
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4 травня на 48-му році життя померла докторка юридичних наук, професорка кафедри кримінального права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого Ольга Ус. Про це йдеться у повідомленні університету.

Як розповіли у НЮУ, Ольга Ус народилася 30 листопада 1976 р. у м. Лозова Харківської області, у 2001 р. закінчила навчання у Національній юридичній академії України імені Ярослава Мудрого, а у 2004 р. – аспірантуру кафедри кримінального права, і відтоді постійно працювала на цій кафедрі, послідовно обіймавши посади асистента (2004–2009), старшого викладача (2009–2010), доцента (2010–2021), а з 2021 р. – професора.

"Колектив Університету висловлює глибокі й щирі співчуття рідним і близьким Ольги Володимирівни. Світла пам’ять про неї назавжди збережеться у нашій пам’яті та в наших серцях", - повідомили у Національному юридичному університеті.

«Судово-юридична газета» теж висловлює щирі співчуття рідним та близьким Ольги Ус.

 

 

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