Ушла из жизни доктор юридических наук, профессор кафедры уголовного права Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого Ольга Ус

Ольга Ус умерла 4 мая на 48-м году жизни.

Фото: НЮУ имени Ярослава Мудрого

4 мая на 48-м году жизни умерла доктор юридических наук, профессор кафедры уголовного права Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого Ольга Ус. Об этом сказано в сообщении университета.

Как рассказали в НЮУ, Ольга Ус родилась 30 ноября 1976 г. в г. Лозовая Харьковской области, в 2001 г. закончила обучение в Национальной юридической академии Украины имени Ярослава Мудрого, а в 2004 г. – аспирантуру кафедры уголовного права, и с тех пор постоянно работала на этой кафедре, занимая должности ассистента (2004–2009), старшего преподавателя (2009–2010), доцента (2010–2021), а с 2021 г. – профессора.

"Коллектив Университета выражает глубокие и искренние соболезнования родным и близким Ольги Владимировны. Светлая память о ней навсегда сохранится в нашей памяти и в наших сердцах", - сообщили в Национальном юридическом университете.

«Судебно-юридическая газета» также выражает искренние соболезнования родным и близким Ольги Ус.