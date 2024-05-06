На Буковине мужчина уклонился от мобилизации, потому что брат-военный посоветовал не идти служить: как его наказал суд

Мужчина получил повестку, однако решил уклониться от мобилизации.

На Буковине мужчина отказался от прохождения военной службы и таким образом уклонился от мобилизации. Приговор по делу №715/3092/23 вынес Глыбокский районный суд Черновицкой области.

Согласно материалам дела, речь идет об уроженце села Подгородная Первомайского района Николаевской области.

Так, 7 сентября 2023 года он прошел медосмотр, где ВВК сочла его годным к службе. На следующий день, 8 сентября, мужчина получил повестку. В ТЦК он должен явиться 9 сентября, однако категорически отказался от прохождения военной службы во время мобилизации, несмотря на предупреждение об уголовной ответственности.

Во время судебного заседания мужчина полностью признал вину. Он рассказал, что является сиротой и имеет только родного брата, который проходит службу в ВСУ по контракту и принимает участие в боевых действиях. По словам обвиняемого, именно брат посоветовал ему «ни в коем случае не идти служить». Просил суд строго его не наказывать. В содеянном раскаялся.

Суд признал военнообязанного виновным и назначил ему наказание в размере одного года и десяти месяцев ограничения свободы.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.