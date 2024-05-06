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Ушел из жизни Заслуженный юрист Украины, экс-председатель Апелляционного суда Киевской области Юрий Нечипоренко

11:38, 6 мая 2024
4 мая оборвалась жизнь Юрия Нечипоренко.
Ушел из жизни Заслуженный юрист Украины, экс-председатель Апелляционного суда Киевской области Юрий Нечипоренко
Фото: radako.com.ua
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В субботу, 4 мая, скончался Заслуженный юрист Украины, судья с многолетним стажем Нечипоренко Юрий Аркадьевич. Об этом сообщил официальный сайт Совета адвокатов Киевской области.

Юрий Нечипоренко родился 5 мая 1948 г. в с. Степановка Лугинского района Житомирской области. В 1976 г. окончил Киевский государственный университет им. Шевченко по специальности «Правоведение». В том же году был избран народным судьей Подольского районного народного суда Киева, а через 2 года стал председателем этого учреждения.

В 1985 г. назначен на должность заместителя председателя Киевского областного суда (с 2001 г. – Апелляционный суд Киевской области).

В 1988-м стал главой суда, который возглавлял до 11 июня 2013 года.

«Панихида состоится 7 мая в 11:00 в Михайловском Соборе.

Захоронение состоится на Байковом кладбище. Прощание начнется по адресу ул. Байковая, 16, ВИП зал в 13:00», - говорится в сообщении.

Редакция «Судебно-юридической газеты» выражает искренние соболезнования семье и близким Юрия Аркадьевича.

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