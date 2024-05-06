Пішов з життя Заслужений юрист України, ексголова Апеляційного суду Київської області Юрій Нечипоренко

4 травня обірвалося життя Юрія Нечипоренка.

Фото: radako.com.ua

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У суботу, 4 травня, пішов з життя Заслужений юрист України, суддя з багаторічним стажем Нечипоренко Юрій Аркадійович. Про це повідомив офіційний сайт Ради адвокатів Київської області.

Юрій Нечипоренко народився 5 травня 1948 р. в с. Степанівка Лугинського району Житомирської області. У 1976 р. закінчив Київський державний університет ім. Т.Г.Шевченка за спеціальністю «Правознавство». Того ж року був обраний народним суддею Подільського районного народного суду м.Києва, а через 2 роки став головою цієї установи.

У 1985 р. призначений на посаду заступника голови Київського обласного суду (з 2001 р. — Апеляційний суд Київської області).

В 1988-му став головою суду, який очолював до 11 червня 2013 року.

«Панахида відбудеться 7 травня об 11:00 у Михайлівському Соборі.

Поховання відбудеться на Байковому цвинтарі. Прощання почнеться за адресою: вул. Байкова, 16, ВІП зал о 13:00», - сказано у повідомленні.

Редакція «Судово-юридичної газети» висловлює щирі співчуття родині та близьким Юрія Аркадійовича.