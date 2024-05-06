На Буковині чоловік ухилився від мобілізації, бо брат-військовий порадив не йти служити: як його покарав суд

Чоловік отримав повістку, проте вирішив ухилитись від мобілізації.

На Буковині чоловік відмовився від проходження військової служби і таким чином ухилився від мобілізації. Вирок у справі № 715/3092/23 виніс Глибоцький районний суд Чернівецької області.

Згідно з матеріалами справи, йдеться про уродженця села Подгородня Первомайського району Миколаївської області.

Так, 7 вересня 2023 року він пройшов медогляд, де ВЛК визнала його придатним до служби. Наступного дня, 8 вересня, чоловік отримав повістку. До ТЦК він мав з'явитися 9 вересня, однак категорично відмовився від проходження військової служби під час мобілізації, незважаючи на попередження про кримінальну відповідальність.

Під час судового засідання чоловік повністю визнав вину. Він розповів, що є сиротою та має лише рідного брата, який проходить службу у ЗСУ за контрактом і бере участь у бойових діях. За словами обвинуваченого, саме брат порадив йому «ні в якому разі не йти служити». Просив суд суворо його не карати. У вчиненому розкаявся.

Суд визнав військовозобов'язаного винним і призначив йому покарання у вигляді одного року й десяти місяців обмеження волі.

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