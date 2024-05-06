Практика судов
  1. В мире

рф проведет военные учения, на которых отработают применение тактического ядерного оружия

11:56, 6 мая 2024
путин поручил провести в ближайшее время учения по применению тактического ядерного оружия.
рф проведет военные учения, на которых отработают применение тактического ядерного оружия
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В минобороны рф анонсировали проведение учений для отработки применения нестратегического (тактического) ядерного оружия. Об этом пишут росСМИ.

Как стало известно, учения будут проведены «в ближайшее время» по поручению путина.

Это мероприятие вводится якобы «в ответ на провокационные заявления и угрозы со стороны Запада на тему захода войск НАТО в Украину».

Напомним, ранее польский министр иностранных дел Радослав Сикорский заявил, что нет оснований для страха по поводу возможности использования россией ядерного оружия в Украине.

При этом Польша готова к размещению на ее территории ядерного оружия для укрепления безопасности восточного фланга НАТО.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Нестандартный подход к разделу имущества и получению алиментов при разводе – прямой эфир

Лента новостей

Блоги
Публикации
Паспортные сервисы ГМС за границей возобновили выдачу готовых паспортов – но в тестовом режиме

Мужчинам за рубежом, подавшим документы на выдачу паспорта до 25 апреля, следует ожидать повторного SMS.

Верховный Суд указал на правомерность аннулирования разрешения на пользование недрами в результате недопущения должностных лиц Госгеонадра к проверке

Аннулирование спецразрешения на использование недр за препятствование в проведении проверки – позиция Верховного Суда.

Верховный Суд указал на обязанность Верховной Рады Украины предоставить по запросу публичную информацию, которая находится в ее владении

Обязанность Верховной Рады предоставлять по запросу публичную информацию – позиция Верховного Суда.

Верховный Суд указал на отсутствие потребности и процессуальных механизмов отступления от позиции ВС, утратившей актуальность из-за изменения законодательства

Отступление от позиции Верховного Суда после изменения нормы права, на которой такая позиция основывается, по общему правилу, не допускается.

Правительство готовит новую форму военно-учетного документа с учетом цифровизации военного учета

Не исключено, что в новой форме военный билет будет электронным.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Нестандартный подход к разделу имущества и получению алиментов при разводе – прямой эфир
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Олена Смірнова
    Олена Смірнова
    суддя Господарського суду Харківської області
  • Олеся Алтухова
    Олеся Алтухова
    суддя Лубенського міськрайонного суду Полтавської області