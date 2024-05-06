рф проведет военные учения, на которых отработают применение тактического ядерного оружия

путин поручил провести в ближайшее время учения по применению тактического ядерного оружия.

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В минобороны рф анонсировали проведение учений для отработки применения нестратегического (тактического) ядерного оружия. Об этом пишут росСМИ.

Как стало известно, учения будут проведены «в ближайшее время» по поручению путина.

Это мероприятие вводится якобы «в ответ на провокационные заявления и угрозы со стороны Запада на тему захода войск НАТО в Украину».

Напомним, ранее польский министр иностранных дел Радослав Сикорский заявил, что нет оснований для страха по поводу возможности использования россией ядерного оружия в Украине.

При этом Польша готова к размещению на ее территории ядерного оружия для укрепления безопасности восточного фланга НАТО.

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