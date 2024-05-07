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У США порадили путіну вивести війська з України, якщо він боїться західної військової допомоги Києву

09:07, 7 травня 2024
Якщо рф боїться великих втрат, то для неї є простий варіант – вивести війська з України.
У США порадили путіну вивести війська з України, якщо він боїться західної військової допомоги Києву
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В адміністрації президента США Джо Байдена відповіли на погрози росії бити по військових об'єктах Британії, яка дозволила Україні атакувати британським далекобійним озброєнням територію рф.

Там зазначили, що якщо рф боїться великих втрат, то для неї є простий варіант – вивести війська з України. Про це заявив координатор Ради національної безпеки США зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі на брифінгу

Він зазначив, що москва має припинити війну та вивести військових із українських територій, якщо хоче вберегти їх від великих втрат на тлі посилення допомоги ЗСУ із боку Заходу.

«Якщо путін та російські офіційні особи турбуються про свої війська в Україні, які отримують удари зброєю з інших країн, то найлегший спосіб відреагувати – просто забрати свої війська та піти», – зазначив Кірбі.

Також представник Білого дому відреагував на оголошення рф навчань із використанням тактичної ядерної зброї.

Він наголосив, що Вашингтон уважно відстежує це питання, і назвав «ядерну» риторику керівництва рф безвідповідальною.

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