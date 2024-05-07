Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак сподівається фіналізувати безпекову угоду із США вже у травні

Андрій Єрмак провів четвертий раунд переговорів зі США щодо укладення двосторонньої безпекової угоди.

Фото: president.gov.ua

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В Офісі Президента України сподіваються погодити фінальний текст двосторонньої безпекової угоди із США вже у травні.

Як повідомляє Офіс Президента, у межах підготовки до укладення угоди керівник ОП Андрій Єрмак провів четвертий раунд переговорів зі Сполученими Штатами Америки.

«Вдячний переговорним командам за вже проведену роботу – відчутний прогрес щодо узгодження тексту документа. Маємо пришвидшити процес, щоби фіналізувати укладення двосторонньої безпекової угоди вже цього місяця», – наголосив Андрій Єрмак.

Сторони обговорили найбільш принципові положення угоди, формулювання низки питань, а також визначили дату наступного раунду переговорів.

Раніше ми писали, що Україна та США готуються підписати безпекову угоду.

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