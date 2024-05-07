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7 травня: яке сьогодні свято та головні події

08:49, 7 травня 2024
7 травня відзначається День обізнаності про ментальне здоров’я дітей.
7 травня: яке сьогодні свято та головні події
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У вівторок, 7 травня, в Україні та у світі відзначають низку свят. Також цього дня у минулому сталося кілька важливих подій.

Зокрема, 7 травня відзначають Міжнародний день планетаріїв, Всесвітній день боротьби з астмою, Всесвітній день сиріт СНІДу, День обізнаності про рак сечового міхура, День обізнаності про ментальне здоров'я дітей, День поширення інформації про дитячу депресію.

Також Івано-Франківськ святкує День міста. Саме цього дня 1662 року місту було надано Магдебурзьке право.

Церковне свято

Церковні свята на Великодньому тижні за православним календарем відзначаються як Світла Седмиця. Кожен день після Воскресіння Господнього є святковим. Світлий вівторок - день, пов'язаний зі святкуванням Дня Іверської Ікони Божої Матері. Свято запроваджено на честь обрітення образу на горі Афон у XI столітті.

Календар важливих подій за 7 травня:

1937 - Німеччина та Італія оголосили про створення військового союзу, відомого як "Вісь Рим-Берлін";

1941 - Оркестр Глена Міллера записав одну з найпопулярніших своїх мелодій Chattanooga Choo Choo;

1945- О 2 год. 41 хв у Реймсі, у штаб-квартирі генерала Дуайта Ейзенхауера було підписано акт про безумовну капітуляцію Німеччини;

1946 - У Токіо засновано компанію "Токіо цусін коге" ("Токійська компанія телезв'язку"), згодом - "Sony";

1954 - Уряди США, Франції та Великої Британії відмовилися прийняти СРСР у члени НАТО;

1956 - Міністр охорони здоров'я Великої Британії відмовився розпочати кампанію боротьби з курінням, заявивши, що він не впевнений у його шкоді;

1995 - Національний банк України випустив монету вартістю 200 тисяч рублів;

1996 - На Каннському кінофестивалі відбулася прем'єра фільму Люка Бессона "П'ятий елемент";

1999 - Уперше з часу розколу в християнстві (1054) Папа Римський відвідав православну країну (Румунію);

2008 - Об 11.00 у Чорному морі стався землетрус силою 3 бали за шкалою Ріхтера. Епіцентр був біля острова Зміїний. Слабкі поштовхи відчувалися в Одесі;

2016 - У Полтаві відкрили перший у світі досконалий пам'ятник гетьману Івану Мазепі.

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