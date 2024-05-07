Частина країн ЄС вирішила взяти участь в «інавгурації» путіна, серед них – Франція, — ЗМІ

20 країн-членів Євросоюзу бойкотуватимуть так звану «інавгурацію» путіна, але решта сім держав надішлють своїх представників.

20 країн-членів Євросоюзу бойкотуватимуть так звану «інавгурацію» путіна, проте 7 інших країн ЄС нібито планують взяти участь у події, направивши своїх представників. Про це стало відомо агентству Reuters.

Європейський дипломат на умовах анонімності повідомив агентство, що 20 країн-членів ЄС бойкотуватимуть «інавгурацію» путіна, але решта сім держав надішлють своїх представників.

Дипломатичне джерело в Парижі окремо уточнило агентству, що «Франція буде представлена своїм послом в рф». Додається, що Франція раніше засуджувала репресивні умови, в яких відбулись вибори, а також організацію виборів на окупованих рф українських територіях, які Париж вважає порушенням міжнародного права і Статуту ООН.

Високий представник ЄС із зовнішньої політики Жозеп Боррель був проти участі блоку в заході. Про це заявив речник Петер Стано в Брюсселі.

Міністерство закордонних справ Німеччини заявило, що не братиме участі в «інавгурації».

Країни Балтії, які наразі не мають своїх представників у москві, категорично виключили відвідання вказаного заходу.

«Ми вважаємо, що ізоляція росії, а особливо її злочинного лідера, має бути продовжена. Для Литви неприйнятна участь в інавгурації путіна. Нашим пріоритетом залишається підтримка України та її народу, який бореться з російською агресією», – заявив міністр закордонних справ Литви Габріеліус Ландсбергіс.

Раніше Україна закликала світ не визнавати легітимність президентства путіна.

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